Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вважається, що «Гугусс та автомат» – це перший фільм, у якому з'являється робот
У Сполучених Штатах виявили німу кінострічку 1897 року, яка понад століття вважалася назавжди втраченою

Через майже 130 років у Сполучених штатах Америки виявили фантастичний німий фільм, який вважався втраченим. Як повідомляє New Atlas, саме в цьому короткометражному фільмі вперше в історії кінематографа з'являється механічна істота, інформує «Главком».

Бібліотека конгресу Сполучених Штатів Америки випустила відреставровану версію найстарішого у світі фільму за участю робота. Німий фільм режисера Жоржа Мельєса «Гугусс і автомат» 1897 року вважався назавжди втраченим.

Варто зауважити, що стрічка була знята ще тоді, коли саме слово «робот» навіть не існувало (його вигадають лише через 23 роки). Сюжет тривалістю менш як хвилину демонструє дивовижний на той час концепт: складний агрегат, який самостійно «переробляє» живу свиню на готові сосиски та окости за лічені секунди.

Як повідомляється, плівку виявили під час оцифрування забутого архіву в невеликому американському містечку. Вона була помилково промаркована як «сімейна хроніка». Лише після того, як фахівці побачили в кадрі дивну металеву машину, почалося детальне дослідження, що підтвердило автентичність шедевра.

До цього моменту вважалося, що ера роботів у кіно розпочалася значно пізніше. Очікується, що «Механічного м’ясника» покажуть на найближчому міжнародному фестивалі німого кіно.

«Режисер Жорж Мельєс вважається одним з основоположників світового кінематографа і винахідників перших кінотрюків, а також піонером кінофантастики. Він впровадив безліч інновацій, які сьогодні складають основу кіновиробництва» – йдеться в повідомленні видання.

«Главком» також писав, що нині роботи активно використовуються у виробництві. Так, у Німеччині роботи зі штучним інтелектом збирають автомобілі BMW. На заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами.

Тепер же компанія BMW планує використовувати людиноподібних роботів зі штучним інтелектом на своєму заводі в Лейпцигу. 

Спочатку роботи проходитимуть випробування, а потім під час пілотного проєкту їх використовуватимуть для складання високовольтних батарей, а також для допомоги у виробництві інших компонентів для автомобілів.

Теги: США кіно робототехніка

