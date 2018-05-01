Завтра на заході країни очікуються грози

В Україні буде до +30 градусів

В Україні завтра, 2 травня 2018 року, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook. «В Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні. Крім того,



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В Україні буде до +30 градусів

В Україні завтра, 2 травня 2018 року, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

«В Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що завтра в Україні стовпчики термометрів піднімуться до відмітки у +30 градусів.

«Температура вночі 9-14 градусів, у східних областях та в Карпатах місцями 5-8 градусів тепла; вдень 25-30 градусів, у горах та на узбережжі морів 19-24 градусів», - йдеться у повідомленні.