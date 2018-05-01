  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Завтра на заході країни очікуються грози

    В Україні буде до +30 градусів
    В Україні завтра, 2 травня 2018 року, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook. «В Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні. Крім того,
    • Вчора, 14:51
    • Розсилка

    В Україні буде до +30 градусів

    В Україні завтра, 2 травня 2018 року, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

    «В Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, зазначається, що завтра в Україні стовпчики термометрів піднімуться до відмітки у +30 градусів.

    «Температура вночі 9-14 градусів, у східних областях та в Карпатах місцями 5-8 градусів тепла; вдень 25-30 градусів, у горах та на узбережжі морів 19-24 градусів», - йдеться у повідомленні.  

    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ