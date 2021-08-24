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    Завтра ТКГ відновить засідання після канікул: що відомо

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    Спочатку плануються переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін - Завтра ТКГ відновить засідання після канікул: що відомо
    Спочатку плануються переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін
    Фото з відкритих джерел

    В рамках ТКГ українська сторона планує обговорити низку важливих питань

    Завтра, 25 серпня, Тристороння контактна група відновлює свої засідання після канікул. Спочатку відбудуться переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін. Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

    В рамках ТКГ українська сторона планує обговорити низку важливих питань, а саме:

    • імплементацію мінських угод і підсумків саміту «нормандської четвірки»;
    • забезпечення безпеки в зоні ООС з дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
    • політичні аспекти у зв'язку з імплементацією мінських угод;
    • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів пропуску в Золотому і Щасті;
    • обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
    • економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику.

    Нагадаємо, віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук

    До слова, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки».

    Нагадаємо, на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

    Також, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту.

    Теги: ОБСЄ міністр обмін полоненими розмінування Леонід Кравчук Олексій Резніков
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    Завтра ТКГ відновить засідання після канікул: що відомо