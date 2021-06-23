На Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу

«Наразі у Нормандському форматі немає значного прогресу і це відображається у роботі ТКГ»

Робота Тристоронньої контактної групи в Мінську гальмує через низку проблемних питань. Бо на тлі протиріч, що повинно бути першим – виконання політичної частини Мінських домовленостей, чи безпекових – зараз це просто майданчик для вирішення гуманітарних питань. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому робота ТКГ уповільнилася та як її прискорити.

«Як відомо, Тристороння контактна група – це фактично ключовий технічний формат, який створений для конкретного пропрацювання досягнень Нормандського формату. Наразі у Нормандському форматі – з різних причин – немає значного прогресу і це відображається у роботі ТКГ. Але це також означає і те, що коли вдасться активізувати роботу «Норманді», це призведе й до активізації роботи ТКГ», – наголосив Михайло Подоляк.

Він нагадав, що днями відбувся саміт США–Росія. «Американська сторона отримала прохання приєднатися до процесу переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Вже заявлено про те, що американська сторона у комунікації з представниками України визначиться, яким може бути внесок США», – уточнив головний технолог Офісу президента.

Михайло Подоляк розповів, що в липні відбудеться візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Тож саме у такому таймінгу – липень-серпень – можливі новини щодо цих переговорів. «В ОП, в президента є повне розуміння того, як і куди розвивається ситуація, з якими ризиками ми маємо справу, які напрямки корекції наших планів в нас є», – резюмував він.

Додамо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

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