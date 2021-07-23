Росія маніпулює і загострює ситуацію. Що кажуть в ТКГ

Дуже важливо займатися вироблянням механізмів урегулювання, що дозволить зрушити з мертвої точки

В ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки». Членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова у програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» розповіла, що щоразу, коли Російська Федерація не може своїх амбіцій задовольнити в переговорному процесі, вона загострює конфлікт на Донбасі.

«Ми очікували, що ситуація може бути напружена в ситуаціях перетину, які готуються до відкриття, а це Щастя і Золоте, оскільки Україна їх з жовтня минулого року тримає відкритими. Всі аргументи, чому їх не відкриває непідконтрольна територія, закінчилися. І для того, щоб не відкривати їх, вони загострюють ситуацію саме на пунктах перетину, які мають бути відкриті, або потім у переговорному процесі кажуть, що ми не можемо їх відкрити, бо загострюється ситуація і є небезпека. Спочатку вони створюють цю небезпеку, а потім кажуть, що оскільки небезпечно, ми не будемо їх відкривати. Це така маніпуляція для того, аби не пускати наших громадян на непідконтрольну територію», – уточнила Іванова.

Говорячи про викриття цих ситуацій, які традиційно повторюються, Іванова наголосила, що, на жаль, не завжди в переговорному процесі представники ОБСЄ дуже жорстко дотримуються позиції модератора. «На жаль, не виробляється ОБСЄ механізм для того, щоб урегульовувати. Вони приймають участь у переговорах і не більше того», – резюмувала Іванова, наголосивши, що зараз дуже важливо займатися вироблянням механізмів урегулювання, які дозволять зрушити з мертвої точки.

Додамо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 22 липня. Серед порушень – численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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