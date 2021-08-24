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    Кулеба заявив про готовність України до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів

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    Кулеба: &laquo;Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі&raquo; - Кулеба заявив про готовність України до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів
    Кулеба: «Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі»
    Фото: МЗС

    Україна очікує, що Кремль сумлінно підійде до проведення зустрічі міністрів

    Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

    «Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваємося, що Лавров (глава МЗС Росії, - ред.) так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само будемо працювати над самітом нормандського формату», – зазначив Кулеба.

    Як раніше повідомлялося, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату».

    До слова, президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2».

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    Теги: Нормандський формат МЗС міністр Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба
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    Кулеба заявив про готовність України до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів