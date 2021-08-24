Кулеба заявив про готовність України до «нормандської зустрічі» на рівні міністрів

Кулеба: «Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі»

Україна очікує, що Кремль сумлінно підійде до проведення зустрічі міністрів

Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваємося, що Лавров (глава МЗС Росії, - ред.) так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само будемо працювати над самітом нормандського формату», – зазначив Кулеба.

Як раніше повідомлялося, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату».

До слова, президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2».