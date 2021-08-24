Ющенко розповів про стан здоров'я Кравчука

Перший президент України після операції на серці перебуває в реанімації

Експрезидент України Віктор Ющенко повідомив про стан здоров'я першого президента Леоніда Кравчука. Про це він розказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, у якому стані наразі перебуває Кравчук, пише УНІАН.

«Бореться... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, – я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе», – сказав Ющенко.

Як раніше повідомлялося, перший президент незалежної України, голова української делегації в тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук перебуває в реанімації, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Раніше повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.

Нагадаємо, родичі Кравчука заборонили лікарям коментувати ситуацію з його станом здоров’я, яке значно погіршилося.

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