Збройні сили проводять навчання на півдні України

Військовослужбовці відпрацьовують питання організації зв'язку і взаємодії між підрозділами

У Херсонській області в районі виконання бойових завдань тривають щоденні тренування особового складу щодо відбиття збройного нападу противника. Про це повідомила пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підтримання бойової готовності та навченості військовослужбовців групи військ, які несуть бойову службу на півдні України, є пріоритетними складовими виконання завдань з підтримки територіальної цілісності держави.

«Під керівництвом досвідчених командирів взводів і рот, військовослужбовці відпрацьовують питання організації зв'язку і взаємодії між підрозділами, злагодженості та оперативного реагування на зміну обстановки при веденні оборонного бою», - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На думку командувача, особовий склад добре справляється з поставленими завданнями, демонструючи високий рівень професійної майстерності.

До слова, у 2021 році на строкову військову службу планують призвати на 2 тисячі призовників більше, ніж у минулому році. До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту планують призвати близько 32 тисяч осіб.

Також нагадаємо, що Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Напередодні Верховна Рада погодилася пустити на навчання в Україну іноземні війська. Парламент щороку схвалює допуск в Україну на навчання іноземних військ. Минулого року Україна не взяла участь в семи багатонаціональних навчаннях через пандемію.

За даними Міноборони, Збройні сили України 2021 року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном.