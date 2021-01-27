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    Збройні сили проводять навчання на півдні України

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    <span>Навчання ЗСУ проходять у Херсонській області</span> - Збройні сили проводять навчання на півдні України
    Навчання ЗСУ проходять у Херсонській області
    Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

    Військовослужбовці відпрацьовують питання організації зв'язку і взаємодії між підрозділами

    У Херсонській області в районі виконання бойових завдань тривають щоденні тренування особового складу щодо відбиття збройного нападу противника. Про це повідомила пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

    За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підтримання бойової готовності та навченості військовослужбовців групи військ, які несуть бойову службу на півдні України, є пріоритетними складовими виконання завдань з підтримки територіальної цілісності держави.

    «Під керівництвом досвідчених командирів взводів і рот, військовослужбовці відпрацьовують питання організації зв'язку і взаємодії між підрозділами, злагодженості та оперативного реагування на зміну обстановки при веденні оборонного бою», - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

    На думку командувача, особовий склад добре справляється з поставленими завданнями, демонструючи високий рівень професійної майстерності.

    До слова, у 2021 році на строкову військову службу планують призвати на 2 тисячі призовників більше, ніж у минулому році. До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту планують призвати близько 32 тисяч осіб.

    Також нагадаємо, що Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Напередодні Верховна Рада погодилася пустити на навчання в Україну іноземні війська. Парламент щороку схвалює допуск в Україну на навчання іноземних військ. Минулого року Україна не взяла участь в семи багатонаціональних навчаннях через пандемію.

    За даними Міноборони, Збройні сили України 2021 року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном.

    Теги: ЗСУ Міноборони Херсонщина військові навчання Україна Сергій Наєв
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