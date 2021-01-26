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    Рада погодилася пустити на навчання в Україну іноземні війська

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    Підготовка до військових навчань в Україні фінансуватиметься міністерством оборони - Рада погодилася пустити на навчання в Україну іноземні війська
    Підготовка до військових навчань в Україні фінансуватиметься міністерством оборони
    Фото з відкритих джерел

    Цього року передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території країни

    Верховна Рада 26 січня ухвалили за основу та в цілому президентський законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів.

    Згідно з документом, цього року передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України:

    • багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил,
    • українсько-американське навчання «Репід Трайдент – 2021»,
    • українсько-британське навчання «Козак Мейс – 2021»,
    • українсько-американське навчання «Сі Бриз – 2021»,
    • українсько-румунське навчання «Ріверайн – 2021»,
    • українсько-британське навчання «Воріер Вотчер – 2021»,
    • українсько-польське навчання «Три Мечі – 2021»,
    • українсько-польське навчання «Сільвер Сейбер – 2021».

    Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік.

    «Проєкт Закону «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» № 4499 розроблено з метою врегулювання питання виконання процедур щодо схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях», ‒ йдеться у пояснювальній записці.

    До відома, парламент щороку схвалює допуск в Україну на навчання іноземних військ. Минулого року Україна не взяла участь в семи багатонаціональних навчаннях через пандемію.

    За даними Міноборони, Збройні сили України 2021 року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном.

    Як повідомлялося, Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021.

    Теги: Верховна Рада Міноборони військові навчання фінансування навчання Україна парламент
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