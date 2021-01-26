Рада погодилася пустити на навчання в Україну іноземні війська

Цього року передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території країни

Верховна Рада 26 січня ухвалили за основу та в цілому президентський законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів.

Згідно з документом, цього року передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України:

багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил,

українсько-американське навчання «Репід Трайдент – 2021»,

українсько-британське навчання «Козак Мейс – 2021»,

українсько-американське навчання «Сі Бриз – 2021»,

українсько-румунське навчання «Ріверайн – 2021»,

українсько-британське навчання «Воріер Вотчер – 2021»,

українсько-польське навчання «Три Мечі – 2021»,

українсько-польське навчання «Сільвер Сейбер – 2021».

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік.

«Проєкт Закону «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» № 4499 розроблено з метою врегулювання питання виконання процедур щодо схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях», ‒ йдеться у пояснювальній записці.

До відома, парламент щороку схвалює допуск в Україну на навчання іноземних військ. Минулого року Україна не взяла участь в семи багатонаціональних навчаннях через пандемію.

За даними Міноборони, Збройні сили України 2021 року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном.

Як повідомлялося, Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021.