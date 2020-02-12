«Здогадуюсь, в кого є таке бажання». Ситник не збирається йти у відставку



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Ситник наголосив, що в НАБУ встановилася хороша взаємодія з Офісом генпрокурора і Службою безпеки України

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що поки не збирається іти у відставку. Він вважає, що НАБУ все правильно робить, якщо у когось виникає бажання усунути його.

Про це він сказав під час засідання комітету з питань антикорупційної політики, передає кореспондентка hromadske.

«Я працював 4 роки не для того, щоб мати бажання кудись піти. Якщо у когось є бажання, щоб я кудись пішов, значить ми правильно все робимо. Я здогадуюсь, у кого є таке бажання, таких людей багато», — зазначив Ситник.

Він додав, що перед тим, як висувати питання про його відставку, потрібно провести аудит діяльності НАБУ. За його словами, перед тим, як депутати зареєстрували у парламенті проєкт постанови про його звільнення, аудит не проводили.

«Хтось поспішає, і намагається зробити іншим способом. Можливо хтось переживає, що висновок аудиту може бути не такий поганий для НАБУ, як вони розраховують.Тоді буде відсутність можливості в законний спосіб прибрати незручних людей, які проводять справи щодо людей, які займають високі посади», — пояснив директор бюро.

«Сподіваюся, в Україні існує право, а не лише чиїсь забаганки», — директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував зареєстрований у Раді проєкт постанови про його звільнення. Він нагадав, що за законом передбачено проведення аудиту.

Також Ситник вважає, що атаки відбуваються через те, що не всім подобається «аполітичний орган, який прийде до будь-кого, хто чинить корупційні дії».

Крім того, чиновник зазначив, що за 2020 рік НАБУ повідомило про підозри більше, ніж за перше півріччя 2019 року. Загалом у бюро понад 900 кримінальних справ і розслідується близько 200 мільйонів збитків, частина цих грошей стосується справи Приватбанку.

Ситник додав, що у бюро з'явилася додаткове навантаження у вигляді близько 200 переданих з Офісу генпрокурора справ після позбавлення його права здійснювати розслідування з листопада минулого року. Серед них — понад 100 справ «економічного блоку справ Майдану». У цих справах є 110 підозрюваних, 74 з них розшукуються.

При цьому Ситник підкреслив, що у НАБУ встановили хорошу взаємодію з Офісом генпрокурора і Службою безпеки України.