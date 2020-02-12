Незаконна компенсація у 361 тис. грн на житло нардепу: НАБУ відкрило матеріали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслану Сольвару повідомили про підозру в незаконному одержанні грошової компенсації за оренду номера в готелі «Київ» ще в середині грудня

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали у жовтні 2018 за публікаціями у ЗМІ, йдеться про ексдепутата від «Блоку Петра Порошенка» Руслана Сольвара

Досудове розслідування за фактом безпідставного отримання народним депутатом України VII та VIII скликань понад 361 тис. грн компенсації вартості винайму номера у готелі «Київ» завершено. 11 лютого 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентар отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі «Київ», оскільки не мав власного житла у столиці. Однак, як з’ясували детективи, незважаючи на те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ. 18 грудня 2019 року депутату України VII та VIII скликань повідомили про підозру.