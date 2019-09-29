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    Зеленський відвідав Бабин Яр як приватна особа

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    Сьогодні 78 роковини трагедії у Бабиному Яру - Зеленський відвідав Бабин Яр як приватна особа
    Сьогодні 78 роковини трагедії у Бабиному Яру
    Фото: DW

    Президент України вшанував пам'ять загиблих у Бабиному Яру

    Президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс «Бабин Яр» у приватному порядку, повідомляє «Інтерфакс – Україна».

    Глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій.

    Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський наголосив, що вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для людства, і український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

    У 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.

    Володимир Зеленський Бабин Яр президент
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