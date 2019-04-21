Зеленський анонсував перші кадрові перестановки



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Зеленський зазначив, що посади отримають «нові люди»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський, який за даними екзит-полів перемагає у другому турі, заявив, що буде «призначати нових людей».

Так він відповів на запитання щодо перших кадрових рішень на новій посаді.

На уточнювальне запитання про долю Юрія Луценка, Зеленський наголосив, що нинішній генпрокурор – це «стара команда».

«Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки пана Луценка», - сказав кандидат.

Разом з цим Зеленський зазначив, що з приводу кадрових призначень буде окрема прес-конференція.

Також Зеленський анонсував кадрові перестановки учасників Мінського формату.

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав близько 73 відсотків голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко - близько 25 відсотків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.