Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу

Президент наполягає на оновлені та модернізації мінського формату

Президент Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. Він може бути паралельним нормандському і складатися з «потужних гравців». Про це він заявив в ході поїздки в Херсонську область, передає сайт президента.

На його думку, залучення інших країн може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

«Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення», – заявив Зеленський.

Зазначимо, раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Також Зеленський наполягає на оновлені та модернізації мінського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі. На його думку, цей формат повинен бути гнучким. За словами Зеленського, не потрібно відмовлятися від мінських домовленостей, але декілька пунктів потребують оновлення.

«Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені», – сказав він.

Глава держави додав, що зараз в рамках «Мінська» активно ведуться переговори і «невдовзі може бути досягнуто спільного результату».

«Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять», – додав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що відхід російських військ від кордонів України не означає, що українська армія не має бути готова до їх повернення.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Нагадаємо, що цього тижня контактна група щодо Донбасу проведе два засідання. Стало відомо, що обговорять.