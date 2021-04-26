Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу

Президент також закликав також до розширення нормандської групи

Зеленський закликав Захід підтримати зміни в угоді «Мінськ-2»

Президент України Володимир Зеленський закликав до перегляду угоди 2015 року, спрямованої на встановлення миру на Донбасі з посиленням дипломатичної ролі США, Великої Британії і Канади. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Зеленський закликав Захід підтримати зміни в угоді «Мінськ-2» між Києвом і Москвою після того, як Росія почала відводити війська від кордонів України.

«Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати який-небудь інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня», – наголосив Зеленський.

Він закликав також до розширення нормандської групи, щоб в переговорах могли брати участь США, Велика Британія і Канада.

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«Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий», – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском.

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