Зеленський хоче надати друге громадянство етнічним українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання громадянства етнічним українцям

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, що живуть в інших країнах.

Про це передає пресслужба Офіс президента.

Зазначається, що в офісі Зеленського із сумом сприйняли звістку щодо продовження арешту 24 українським морякам.

Також обурення викликало підписання президентом Російської Федерації указу про спрощений порядок надання російського громадянства українцям, які живуть чи раніше жили на Донбасі.

«Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало. Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини», - йдеться в заяві, оприлюдненій у Facebook.

Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах.