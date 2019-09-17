У четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу



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Голова «Всеукраїнської аграрної ради»: Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям

У четвер, 19 вересня, Володимир Зеленський Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу. Про це повідомив голова «Всеукраїнської аграрної ради» Андрій Дикун на своїй сторінці у Facebook.

«У цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрної спільноти. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям», - пише Андрій Дикун.

Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської аграрної ради, під яким вже підписалося більше 100 тис. аграріїв.

Нагадаємо, що у всіх регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.