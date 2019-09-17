  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

    • Розсилка
    У четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

    Голова «Всеукраїнської аграрної ради»: Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям

    У четвер, 19 вересня, Володимир Зеленський Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу. Про це повідомив голова «Всеукраїнської аграрної ради» Андрій Дикун на своїй сторінці у Facebook.

    «У цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрної спільноти. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям», - пише Андрій Дикун.

    Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської аграрної ради, під яким вже підписалося більше 100 тис. аграріїв.

    Нагадаємо, що у всіх регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.

    Читайте також
    земля аграрії Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ