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    Зеленський і Трюдо обговорили саміт у «нормандському форматі»

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    Володимир Зеленський і Джастін Трюдо - Зеленський і Трюдо обговорили саміт у «нормандському форматі»
    Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
    Фото: president.gov.ua

    Трюдо позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у «нормандському форматі» 9 грудня

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Глава Української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

    Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії.

    Джастін Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у «нормандському форматі» 9 грудня.

    Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі.

    Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

    Президент України також запросив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.

    Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

    «Не вірте Путіну. Метою Путіна не є мир. Бо Путін міг би це зробити п’ять, чотири, три, два роки тому, але він не зацікавлений у мирі», – підкреслив Порошенко. 

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

    У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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