Зять Єльцина пояснив, чим той думав, коли призначав Путіна своїм наступником



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20 років тому перший президент Росії Борис Єльцин назвав Володимира Путіна своїм наступником

За словами Юмашева, Єльцин бачив у Путіні людину, яка продовжить його ліберальні реформи, пов'язані з ринковою економікою.

Перший президент Росії Борис Єльцин зробив своїм наступником Володимира Путіна, бо той був людиною іншого покоління. Про це в інтерв'ю журналісту Володимиру Познеру заявив Валентин Юмашев, чинний радник Путіна і колишній радник Єльцина. Інтерв'ю є на YouTube-каналі «Єльцин Центру».

«[Єльцин] вважав, що покоління людей, яким в 1991 році було по 45-50 років, вони повинні піти. Не можна Росію залишати на цих людей, які занадто багато з радянського в себе взяли», - сказав Юмашев.

За його словами, Єльцин бачив у Путіні людину, яка продовжить його ліберальні реформи, пов'язані з ринковою економікою.

У червні в ході прямої лінії Путін заявив, що вважає вірним своє рішення прийняти пропозицію Бориса Єльцина змінити його на посаді керівника країни. Він зізнався, що тоді це рішення далося йому не просто, оскільки він не вважав себе готовим до такого.

Єльцин очолив країну в 1991 році. Через п'ять років він був переобраний на другий термін. 31 грудня 1999 року політик оголосив про свою відставку і призначив в.о. президента тодішнього прем'єрміністра Володимира Путіна.