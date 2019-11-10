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    Політика

    Стала відома дата зустрічі «Нормандської четвірки»

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    Стала відома дата зустрічі «Нормандської четвірки»
    Фото: twitter.com NashaRada5

    Сторони обговорюють також інші дати

    Зустріч в «нормандському форматі» можуть провести 24 чи 26 листопада.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

    Згідно з повідомленням, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

    Водночас анонімні джерела зазначають, що обговорюються також інші дати.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

    Як повідомлялося, у Кремлі заявили, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.

    Нормандська четвірка Володимир Зеленський президент
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