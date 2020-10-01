  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні виготовили 4-5 зразків вакцини від Covid-19

    • Розсилка
    Українська влада тримає руку на пульсі&nbsp;<span class="hiddenSuggestion">і</span>&nbsp;готова забезпечити&nbsp;постачання&nbsp;вакцини від Covid-19 - В Україні виготовили 4-5 зразків вакцини від Covid-19
    Українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити постачання вакцини від Covid-19

    Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліки проходять клінічні випробування

    На сьогодні для лікування коронавірусу в Україні готується 4-5 нових ліків. Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

    За його словами, українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити постачання вакцини від Covid-19, як тільки вона з'явиться.

    «Ну і окремо ми робимо деякі речі в Україні: і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватися... У нас чотири або п'ять вже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і будуть допомагати людям. Як я сказав, профілактика Covid-19 або будуть пом'якшувати сам процес протікання хвороби», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, що Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

    Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

    Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

    Володимир Зеленський президент хвороби речі ліки влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies