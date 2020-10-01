В Україні виготовили 4-5 зразків вакцини від Covid-19



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Українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити постачання вакцини від Covid-19

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліки проходять клінічні випробування

На сьогодні для лікування коронавірусу в Україні готується 4-5 нових ліків. Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити постачання вакцини від Covid-19, як тільки вона з'явиться.

«Ну і окремо ми робимо деякі речі в Україні: і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватися... У нас чотири або п'ять вже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і будуть допомагати людям. Як я сказав, профілактика Covid-19 або будуть пом'якшувати сам процес протікання хвороби», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.