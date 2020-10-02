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    Посуха в Україні: Зеленський доручив уряду та РНБО зайнятися екобезпекою

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    <span>Президент зазначив, що в проєкті держбюджету передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні</span> - Посуха в Україні: Зеленський доручив уряду та РНБО зайнятися екобезпекою
    Президент зазначив, що в проєкті держбюджету передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні

    Одним з питань екологічної безпеки є забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах

    Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) повинна ухвалити рішення щодо питань екологічної безпеки країни.

    Про це заявив президент України Володимир Зеленський на нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу в рамках робочої поїздки до Рівненської області, повідомили у пресслужбі глави держави.

    «Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах», – заявив Зеленський.

    Він також зауважив, що у проєкті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, насамперед на півдні.

    Президент додав, що це можливо зробити також за рахунок державних гарантій.

    «Ми з вами бачили, що в цьому році у багатьох областях України сталася посуха: в Херсонській, Миколаївській, Одеській, особливо в бессарабському напрямку, дійсно складні умови», – нагадав президент.

    За результатами зустрічі Зеленський доручив уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази з передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

    Також до 1 січня наступного року Кабмін повинен розробити концепцію щодо охорони і відновлення малих і середніх річок України.

    Як повідомлялося, через посуху за останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок

    Нагадаємо, що профільне міністерство і профільні асоціації знизили прогноз виробництва зерна в Україні в зв’язку з посухою майже по всій її території.

    Як повідомлялося, уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю.

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