В Україні стартував другий етап пробного перепису населення



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Усі дані вносять до спеціальної програми в планшеті Скріншот з відео

Українці можуть відповідати на запитання на спеціальних дільницях чи дочекатися переписувачів, які ходять по будинках

У суботу, 14 грудня, в Україні стартував другий етап пробного перепису населення, який проводять у частині Оболонського району столиці та в селищі Пісківці на Київщині.

Як повідомляє ТСН, таким чином в країні готуються до загальноукраїнського опитування.

«Наразі жителі уже внесли всю інформацію про себе онлайн, тож від сьогодні почали ходити переписувачі, які зачитують із півтора десятка запитань, розроблені заздалегідь в управлінні статистики, а усі дані вносять до спеціальної програми в планшеті. Усе, щоби потім з'ясувати, яка кількість населення та його вікова й соціальна структура», - йдеться у сюжеті.

«Перепис населення дає взагалі унікальну інформацію. Ну припустимо, крім того, що людина каже, коли вона народилася, де вона народилася, громадянство її, родинні стосунки, сімейний стан, освіта, джерела існування людини і великий блок питань щодо міграції», - розповіла керівниця головного управління статистики у Києві Раїса Віленчук.

Пробний перепис населення триватиме до 23 грудня. Уже в лютому обіцяють показати результати. За законом кожен житель обов'язково мусить пройти опитування - якщо немає бажання відповідати на запитання в оселі, можна завітати до спеціально обладнаних дільниць, адреси яких є в під'їздах будинків.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні розпочали пробний перепис населення.