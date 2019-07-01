Зеленський надіслав Гройсману листа про притягнення до дисциплінарної відповідальності Клімкіна



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Зеленський повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ

МЗС не поінформувало Зеленського про ноту МЗС РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків

Президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Таке рішення глава держави ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку, заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

«Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати», – йдеться у листі Зеленського, якого цитує пресслужба президента України.

Як зазначається, Богдан нагадав, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції України, президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати главі держави про події на зразок ноти Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації щодо 24 моряків.

Керівник Офісу президента також підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

«Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну», – заявив Богдан.

Він повідомив, що, зважаючи на ситуацію, яка склалася, президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

«Наразі деякі міністри, Верховна Рада, ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України і наших громадян. Тому ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству», – підсумував Богдан.

Нагадаємо, раніше Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським та полоненими моряками.

У четвер Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.