Зеленський не зможе розпустити Раду, для цього немає конституційних підстав – Корнієнко

Олександр Корнієнко: Не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради

У «Слузі народу» вважають, що подібними заявами президент лише натякає на необхідність почати дискусію навколо перезавантаження КС

Перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко не думає, що президент Володимир Зеленський дійсно хоче розпуску чинного складу парламенту, якщо він не підтримає перезавантаження КС. Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску. Й ми про це говоримо постійно. Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради», – сказав Корнієнко.

Нардеп вважає, що заява президента про можливість піти на розпуск парламенту свідчить лише про його занепокоєння шкідливими рішеннями КС.

Однак він визнав, що частина народних депутатів «прямо підтримує ці рішення КСУ, частина підтримує завуальовано».

«Тобто, це швидше такий сигнал - давайте замислимося про проблему, розпочнемо дискусію. Вона й починалася», – наголосив Корнієнко.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною, адже це була одна з головних вимог при його запровадженні.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

Президент Зеленський допустив розпуск Ради, якщо депутати, і перш за все «слуги народу» відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.