ВАКС закрив ще дві справи через брехню у е-деклараціях

Справи закриті через скандальне рішення Конституційного суду скасувати е-декларування

12 листопада Вищий антикорупційний суд закрив ще два кримінальні провадження у справі про декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

«Мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» та голову Дружківського міського суду Донецької області», – повідомили у прес-службі.

Вочевидь, мова йде про колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна, якому повідомили про підозру у недостовірному декларуванні статків у листопаді 2019 року та голову Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

За даними слідства, Букін не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн гривень. Авто є власністю цивільної дружини Букіна.

У свою чергу, судді Молібога не вказав дві земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та автомобіль Audi Q7. Також він зазначив недостовірні відомості про квартиру та легковий автомобіль. Загалом, сума встановлених недостовірних відомостей у декларації цього судді за 2015 рік становить понад 1,6 млн гривень, а за 2016 – понад 560 тис. гривень.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого також звинувачували в недостовірному декларуванні.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.