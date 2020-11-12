«Це не демарш». Конституційний суд не може зібрати кворум через коронавірус – агенція

На самоізоляції перебуває голова суду Олександр Тупицький, а також частина суддів

Причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного Суду України полягає в тому, що частина суддів перебуває на самоізоляції або вже має підтверджений діагноз COVID-19. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформоване джерело в суді.

«Причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати - це не демарш суддів, не відмова від участі в засіданнях, а хвороба...Більшість суддів із нинішнього складу або хворіє, або чекає на результати тестів, оскільки вони мають симптоми коронавірусу», – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на самоізоляції, зокрема, перебуває голова суду, а також частина суддів, у деяких уже підтверджено діагноз COVID-19.

За інформацією співрозмовника агентства, найближчим часом, найімовірніше, засідання Великої палати не плануватимуть.

У свою чергу суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко сказав агентству що востаннє кворум на засіданні Великої палати був у понеділок.

«Мені достовірно відомо про два випадки COVID серед суддів Конституційного Суду», – сказав він.

Конституційний суд на поточному тижні двічі не зміг провести засідання. 9 листопада він мав розглянути закону про землю, а 10 листопада був відкладений розгляд справи про тлумачення поняття «гідний рівень життя».

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.