Зеленський пояснив, коли визначать дату наступного обміну полоненими



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7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35

За словами Зеленського, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну

Дата наступного обміну утримуваними між Україною та Росією буде відома після зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у ексклюзивному коментарі журналісту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ від час відвідин 9 жовтня виставки «Зброя та безпека» у Києві.

За словами Зеленського, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але наразі спілкування з Росією з цього питання не має.

«Саме на «нормандському форматі», були домовленості, що підніметься найголовніше питання – це обмін людей. Там їх два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території «ДНР», – заявив президент.

Як відомо, 2 жовтня Зеленський заявив, що схвалення «формули Штайнмаєра» усунуло останні перешкоди до проведення саміту «нормандської четвірки».

«Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже дату», – сказав президент.

До слова, Зеленський 10 жовтня проведе пресмарафон і спілкуватиметься з журналістами увесь день на фудкорті Kyiv Food Market в Києві.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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