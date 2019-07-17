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    Зеленський пояснив відсутність «посадок» у резонансних справах

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    Зеленський пояснив відсутність «посадок» у резонансних справах

    Зеленський заявив, що для покарання винних недостатньо його політичної волі

    Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.

    Відповідний ролик опубліковано в YouTube.

    Зеленський розповів, що ледь не з першого дня президентства зустрівся з представниками силових відомств - Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Генеральної прокуратури (ГПУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

    На зустрічі він запитав у керівників відомств щодо найгучніших справ - розстрілів під час Революції гідності, переслідування журналістів, вбивства Катерини Гандзюк і розкрадання «Укроборонпрому».

    «І тут почалося найголовніше - САП каже, що в усьому винне НАБУ, НАБУ каже, що в усьому винна САП. Генпрокурор каже, що була б політична воля - ми б уже всіх посадили. Зараз вже пройшло півтора місяці, і я розумію тільки одне - що політичної волі моєї особистої недостатньо, немає політичної волі у наших правоохоронних органів. У когось є, але чогось їм завжди не вистачає. А коли людині не вистачає, то ми будемо робити все, щоб не вистачало країні цих людей», - розповів Зеленський.

    Генпрокурор НАБУ САП Володимир Зеленський президент YouTube
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