Зеленський у масці вручив ордени та звання своїм колишнім колегам-артистам (фото)



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Народна артистка Ірина Білик - єдина взяла з рук президента нагороду без маски Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський заявив, що держава й надалі відзначатиме талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності

Сьогодні, 7 липня, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди та почесні звання, яких були удостоєні видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час церемонії Зеленський зауважив, що державна нагорода – це можливість продемонструвати, що Україні небайдужі талановиті громадяни.

«У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує», – сказав він.

За його словами, для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво та шоу-бізнес.

«Важливо відзначати людей, коли вони є з нами, а не тоді, коли вся країна та весь світ знає: ось це відома людина, і лише зараз Україна побачила, що вона гідна своєї держави», – зазначив Зеленський.

Тому, наголосив він, держава й надалі відзначатиме талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

Генеральний директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» Богдан Струтинський, який нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня, зазначив, що ця нагорода – певне визнання досягнень його колективу. Він наголосив, що держава має акцентувати більшу увагу на підтримці мистецтва.

Режисер та сценарист Наріман Алієв, який отримав почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», наголосив на важливості державної підтримки вітчизняного кінематографу. Адже це дасть можливість індустрії в майбутньому стати незалежною.

Зі свого боку співак, композитор та продюсер Олексій Потапенко, якому президент присвоїв почесне звання «Заслужений артист України», заявив, що для нього ця нагорода демонструє визнання хіп-хоп-культури з боку держави.

Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої та прихильників.

Нагадаємо, 27 червня 2020 року президент Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав указ про відзначення державними нагородами, в тому числі одним з вищих орденів України – князя Ярослава Мудрого.

Кого нагородив президент, читайте в матеріалі: