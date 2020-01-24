Зеленський привітав Філарета з 91-річчям



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Президент привітав патріарха через своїх представників

Президент України Володимир Зеленський привітав Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з днем народження. Про це йдеться у повідомленні на сторінці патріарха Філарета у Facebook.

Вчора, 23 січня, представники Офісу президента відвідали патріаршу резиденцію і, від імені президента, привітали предстоятеля Київського патріархату з 91-літтям від дня народження, передали вітальну адресу та вручили букет квітів.

«Ваша Святосте! Сердечно вітаю Вас із днем народження. Справою Вашого життя є самовіддане служіння Богу та Церкві. Ви стали духовним наставником для мільйонів вірян, активним учасником розбудови незалежної Української держави на засадах свободи та гідності. Щиро дякую Вам за це.

Бажаю Вам, Ваша Святосте, міцного здоров’я і довгих років життя» – зазначив у вітальній адресі глава держави.

Як повідомлялось, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав Святійшого патріарха Філарета з 91-річчям від дня народження через свого представника.

Нагадаємо, 23 січня 2020 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначив своє 91-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі Предстоятель Київського Патріархату звершив Божественну літургію.

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