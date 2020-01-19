Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
Біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Саме тут, біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього
Після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).
Освяченою водою Святі отці окропили численних віруючих та привітали їх із великим святом.
У Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього були помічені члени «Столичного клубу моржів».
Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.
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