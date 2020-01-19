Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)



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Біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Саме тут, біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього

Після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).

Освяченою водою Святі отці окропили численних віруючих та привітали їх із великим святом.

У Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього були помічені члени «Столичного клубу моржів».

Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.