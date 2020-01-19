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    Суспільство

    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)

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    Біля головної річки України &ndash; Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього - Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Саме тут, біля головної річки України – Дніпра, за сталою традицією кияни щороку масово відзначають свято Хрещення Господнього

    Після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).

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    Освяченою водою Святі отці окропили численних віруючих та привітали їх із великим святом.

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    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)
    Свято Водохреща. Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку (фоторепортаж)

    У Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього були помічені члени «Столичного клубу моржів».

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    Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.

    Читайте також: Водохреща: що потрібно робити в цей день
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