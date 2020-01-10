Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?

На цьому фото - майже ВЕСЬ клір Києва і області, який зараз поділяє позицію Почесного Патріарха Філарета

Фото говорять самі за себе

Заборонений у служінні клірик Київської єпархії Андрій (Маруцак), вітаючи з Різдвом Христовим Почесного Патріарха Філарета, заявляє:

«Рік, що минув, був дуже складний для нашої Церкви і для Вас, як для Патріарха. Але під Вашим мудрим керівництвом, Українська Православна Церква Київського Патріархату не тільки збереглася, але й продовжує активно зростати.»

Подивіться на фото, які є у відкритому доступі в мережі, та самі зробіть висновки щодо «активного зростання».

Весь «Київський Патріархат на Рівненщині» (фото з Різдвяної служби). Для порівняння - Православна Церква України має в області понад 300 громад. «Різдвяна служба єпископа Дніпровського УПЦ КП» - у хаті, з кількома парафіянами. На Січеславщині ПЦУ має понад дві сотні громад. Служіння «нового Одеського єпископа УПЦ КП». Навіть головний «прихильник КП» в Одесі свящ. Сеник не хоче визнавати цього діяча своїм єпископом. А ще не так давно цей діяч пишався Томосом! «Харківський єпископ КП» здається взагалі ніде не служив на Різдво - бо не має ані храму, ані парафіян. Натомість Патріарх Філарет, здається, і сам не визнає «свого єпископа» - Харківським архієреєм, адже вітає з Різдвом Христовим як єпископа Харківського і Богодухівського - ієрарха ПЦУ. На цьому фото - майже ВЕСЬ клір Києва і області, який зараз поділяє позицію Почесного Патріарха Філарета. А на цьому фото - більша частина кліру Києва і області Православної Церкви України. Тож якщо в чому і зростає нечисленне коло послідовників позиції Почесного Патріарха Філарета - то це у фантазіях та у неправді.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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