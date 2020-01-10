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    Думки вголос

    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    На цьому фото - майже ВЕСЬ клір Києва і області, який зараз поділяє позицію Почесного Патріарха Філарета - Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    На цьому фото - майже ВЕСЬ клір Києва і області, який зараз поділяє позицію Почесного Патріарха Філарета

    Фото говорять самі за себе

    Заборонений у служінні клірик Київської єпархії Андрій (Маруцак), вітаючи з Різдвом Христовим Почесного Патріарха Філарета, заявляє:

    «Рік, що минув, був дуже складний для нашої Церкви і для Вас, як для Патріарха. Але під Вашим мудрим керівництвом, Українська Православна Церква Київського Патріархату не тільки збереглася, але й продовжує активно зростати.»

    Подивіться на фото, які є у відкритому доступі в мережі, та самі зробіть висновки щодо «активного зростання».

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    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?
    Чи багато в Україні залишилося послідовників позиції Філарета?

    1. Весь «Київський Патріархат на Рівненщині» (фото з Різдвяної служби). Для порівняння - Православна Церква України має в області понад 300 громад.
    2. «Різдвяна служба єпископа Дніпровського УПЦ КП» - у хаті, з кількома парафіянами. На Січеславщині ПЦУ має понад дві сотні громад.
    3. Служіння «нового Одеського єпископа УПЦ КП». Навіть головний «прихильник КП» в Одесі свящ. Сеник не хоче визнавати цього діяча своїм єпископом.
    4. А ще не так давно цей діяч пишався Томосом!
    5. «Харківський єпископ КП» здається взагалі ніде не служив на Різдво - бо не має ані храму, ані парафіян.
    6. Натомість Патріарх Філарет, здається, і сам не визнає «свого єпископа» - Харківським архієреєм, адже вітає з Різдвом Христовим як єпископа Харківського і Богодухівського - ієрарха ПЦУ.
    7. На цьому фото - майже ВЕСЬ клір Києва і області, який зараз поділяє позицію Почесного Патріарха Філарета.
    8. А на цьому фото - більша частина кліру Києва і області Православної Церкви України.

    Тож якщо в чому і зростає нечисленне коло послідовників позиції Почесного Патріарха Філарета - то це у фантазіях та у неправді.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Філарет Українська православна церква
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