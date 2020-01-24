Епіфаній привітав Філарета з 91-річчям через свого представника



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23 січня 2020 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначив своє 91-ліття від дня народження Фото: facebook.com/PhilaretPatriarch

Митрополит Епіфаній побажав патріарху Філарету мудрості від Бога, здоров’я та всього, що на благо

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав Святійшого патріарха Філарета з 91-річчям від дня народження. Про це йдеться у повідомленні на сторінці патріарха Філарета у Facebook.

Представник митрополита Епіфанія, від імені Предстоятеля ПЦУ, привітав Святійшого владику з днем народження, передав вітальну адресу та вручив букет квітів.

«Дорогий Владико! Прийміть вітання з нагоди Вашого Дня народження. Ваша праця, яка стала важливим підґрунтям для здобуття Українською Церквою Томосу про автокефалію, назавжди стане для нас прикладом служіння та жертовності.

Нехай Всемилостивий Господь благословить нас єдністю, сподобить Вас і надалі бути відданим Божій правді та справі утвердження нашої єдиної незалежної автокефальної помісної Української Православної Церкви. Бажаю Вам мудрості від Бога, здоров’я та всього, що на благо», – зазначив митрополит Епіфаній у своїй вітальній адресі.

Нагадаємо, 23 січня 2020 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначив своє 91-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі Предстоятель Київського Патріархату звершив Божественну літургію.

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