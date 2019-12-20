Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Канади та Греції



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Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Греції та Канади Фото: president.gov.ua

Президент обговорив з послами питання співробітництва

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Під час розмови з Послом Грецької Республіки Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України.

Співрозмовники відзначили важливу роль, яку відіграє грецька спільнота в Україні та українська громада в Греції у розбудові відносин між двома країнами.

Володимир Зеленський підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму.

Під час зустрічі з Послом Канади Ларисою Галадзою Президент наголосив, що поглиблення відносин Особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України.

Глава держави висловив вдячність уряду Канади за дієву підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, важливу безпекову допомогу, а також лідерство у консолідації міжнародних зусиль для сприяння реформам у нашій країні.

Володимир Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.

Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.