«Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати свою оцінку заявам Путіна про «російську територію» України



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Політсила зазначає, що поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. «Путіну вірити не можна», - йдеться у заяві

Партія «Європейська солідарність» обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як «російські землі». Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті політсили.

«Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам. Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо «історичної приналежності» Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова», сказано у повідомленні.

Політсила зазначає, що поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. «Путіну вірити не можна», - йдеться у заяві.

«Європейська солідарність» наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у четвер, 19 грудня, дав щорічну пресконференцію в Москві.

Зазначимо, що жодна з останніх пресконференцій Путіна не обходилася без питань щодо України.