Зеленський призначив автора президентських промов своїм радником

Юрій Костюк раніше писав сценарії для «Кварталу 95» і «Сватів»

Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів голови держави

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та призначив його своїм радником.

«Юрій Костюк, який працював заступником керівника Офісу президента України, призначений радником президента України та сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів голови держави», – йдеться в повідомленні.

Заступником керівника Офісу президентаа з гуманітарних питань призначили Олексія Дніпрова, а керівницею Апарату Офісу президента – Марію Вітушок.

«Володимир Зеленський переконаний, що поєднання досвіду та нових творчих підходів дасть можливість посилити Офіс президента та активізувати роботу за відповідними напрямками», – йдеться в повідомленні.

Юрій Костюк писав сценарії до серіалів та фільмів студії «Квартал 95», зокрема «Слуга народу», «Свати 5», «Вісім перших побачень», «Любов у великому місті 3» тощо. У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його заступником тоді ще голови Адміністрації президента Андрія Богдана. Костюк разом з Кирилом Тимошенком відповідав за інформаційну політику Адміністрації президента, а потім Офісу президента.

В Офісі президента він також займається підготовкою промов голови держави. Юрій Костюк у березні-квітні 2021 року планував взяти участь у конкурсі на посаду голови «Суспільного», однак не був до нього допущений через те, що відправив неповний пакет документів після завершення дедлайну.

Нагадаємо, 9 липня 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Никифорова речником президента.