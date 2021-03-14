На Банковій пояснили важливість російської мови для України

«Боротися з пропагандою Кремля потрібно і російською мовою» - заступник голови Офісу президента

«Є частина аудиторії, до якої ми сьогодні вже не достукаємося українською мовою» – Костюк

В протидії російській пропаганді не можна упускати такий інструмент як російську мову.

Про це в програмі «Офіційна розмова» телеканалу «Дім» заявив заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк.

«Вважаю, що не можна упускати такий інструмент протидії в цій (інформаційній – ред.) війні як російська мова. Що боротися з російською пропагандою потрібно не тільки українською, а й російською мовами», – підкреслив він.

Отримувати правдиву інформацію про Україну російською мовою важливо як для жителів окупованих територій, так і для російськомовних діаспор, що проживають за кордоном.

«Ми можемо це робити – як всередині країни, так і для великої російськомовної частини діаспор з колишнього Радянського Союзу, які проживають в Ізраїлі, Німеччині, Австралії, в багатьох інших країнах. З ними теж потрібно комунікувати саме цією мовою», – упевнений заступник голови Офісу президента.

Костюк пояснив, що є частина аудиторії, до якої «ми сьогодні вже не достукаємося українською мовою». Тому з нею потрібно працювати російською мовою.

Президент Володимир Зеленський 12 березня заявив, що рішеннями Ради національної безпеки та оборони вдалося присікти спроби розколоти Україну пропагандою і дезінформацією. Йдеться про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

Нагадаємо, у березні в Україні повинен почати роботу Центр протидії дезінформації. Планується, що він дасть можливість ефективно відпрацьовувати маніпуляції та фейки, які поширює країна-агресор. Центр буде реагувати на ключові теми, в рамках яких поширюються фейки і пропаганда.