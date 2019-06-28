З Богданом і Шефіром. Зеленський показав, як святкує День Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський з командою в кафе

«Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя», - радіє президент

Президент Володимир Зеленський святкує День Конституції у кафе разом з членами своєї команди. Відповідне фото від опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя», - підписав світлину президент.

На фото видно, що за столом із Зеленським сидять керівник Офісу президента Андрій Богдан, заступники Богдана Кирило Тимошенко та Юрій Костюк, а також помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір.

Як повідомлялось, Зеленський продає квитки усім бажаючим прийти на його виступ переду українською громадою у Торонто. Так, за те, щоб послухати виступ глави української держави, представникам діаспори доведеться заплатити 124 канадські долари – це близько $95, тобто майже 2,5 тис. грн.