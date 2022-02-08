Зеленський призначив довічно 27 «недоброчесних» суддів (список)

Вища рада правосуддя попросила Зеленського «вирішити гостру кадрову кризу, що склалася в українських судах»

Президент Володимир Зеленський призначив на посади 28 суддів, 27 із яких мають негативні висновки Громадської ради доброчесності, оскільки не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Про це пише Dejure – аналітичний центр зі сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні.

Зазначається, що вищевказаних суддів президент призначив на прохання нереформованої Вищої ради правосуддя, яка звернулася до нього, щоб «вирішити гостру кадрову кризу, що склалася в українських судах».

«Більшість суддів із цього списку отримали негативні висновки через недекларування майна та відмазування п’яних водіїв від відповідальності. Наприклад, суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області Олександра Луців системно «забувала» декларувати допомогу своєї родини, завдяки якій їй вдалося побудувати будинок за 600 тис. грн», – вказують активісти.

Висновок Громадської ради доброчесності щодо судді Господарського суду Харківської області Оксани Макаренко розмістився на 12 сторінках так містить перелік майна та судді та її родини, що не збігаються із їхніми офіційними доходами – елітні автівки, маєтки, закордонні відпочинки у Швейцарії, Італії та Великій Британії.

Активісти нагадують, що закон встановлює: суддя, який отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності, не вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання, поки рішення по ньому не ухвалить Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у повному складі.

ВККС може підтримати рішення Громадської ради доброчесності або подолати його 11 голосами.

Більшість із новопризначених суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання, оскільки отримали негативний висновок комісії, який ВККС не розглянула і не скасувала. Наразі ВККС не працює, до неї нещодавно оголошено конкурс.

Повний перелік призначених президентом Володимиром Зеленським суддів із посиланнями на негативні висновки Громадської ради доброчесності про них:

Сьогодні стало відомо, що Зеленський призначив нових суддів у Київській області (список)

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року президент Зеленський призначив 28 суддів, 21 з яких мав негативний висновок Громадської ради доброчесності. Таким чином, сукупно за грудень 2021-лютий 2022 президент призначив вже 48 «недоброчесних» суддів.