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    Зеленський призначив нових суддів у Київській області (список)

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    Кадрові призначення президента торкнулися трьох суддів Київської області - Зеленський призначив нових суддів у Київській області (список)

    Кадрові призначення президента торкнулися трьох суддів Київської області

    фото: з відкритих джерел

    Відповідний указ з’явився на сайті президента 8 лютого

    Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових призначень в Київській області, зокрема призначив нових суддів. Про це стало відомо з указу президента, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

    Як зазначається в указі, серед інших Зеленський призначив наступних суддів у Київській області:

    • Дудар Тетяну Валеріївну в Березанський міський суд;
    • Корчкова Анатолія Анатолійовича в Іванківський районний суд;
    • Чернишову Євгенію Юріївну в Фастівський міськрайонний суд.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 нових суддів. 27 з них – до місцевих судів першої інстанції, одного – до Господарського суду Донецької області.Згодом Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду щодо суддів, яких призначив Зеленський.

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    Теги: суд Київщина Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський призначив нових суддів у Київській області (список)