Зеленський призначив нових суддів у Київській області (список)

Відповідний указ з’явився на сайті президента 8 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових призначень в Київській області, зокрема призначив нових суддів. Про це стало відомо з указу президента, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в указі, серед інших Зеленський призначив наступних суддів у Київській області:

Дудар Тетяну Валеріївну в Березанський міський суд;

Корчкова Анатолія Анатолійовича в Іванківський районний суд;

Чернишову Євгенію Юріївну в Фастівський міськрайонний суд.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 нових суддів. 27 з них – до місцевих судів першої інстанції, одного – до Господарського суду Донецької області.Згодом Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду щодо суддів, яких призначив Зеленський.

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