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    Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА. Що про нього відомо

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    Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА. Що про нього відомо
    Фото: apostrophe.ua

    До цього Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури

    Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 червня, призначив нового голову Сумської обласної державної адміністрації. Ним став Дмитро Живицький.

    Відповідний указ президента від 25 червня № 273/2021 опубліковано на сайті президента України.

    Президент Зеленський 25 червня провів зустріч з новопризначеним головою Сумської ОДА Дмитром Живицьким та вручив йому службове посвідчення.

    До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

    Дмитро Живицький народився 1982 року в Сумах. У 2004-му отримав вищу освіту в Сумському державному університеті за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». У 2019 році здобув ступінь магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.

    Живицький до призначення на високу посаду працював у органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.

    Теги: Сумщина Володимир Зеленський президент
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    Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА. Що про нього відомо