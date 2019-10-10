Президент пояснив, коли стане можливим розведення сил на Донбасі



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Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Зазначимо, що пресмарафон з Володимиром Зеленським триває вже п'ять годин

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що розведення військ біля населених пунктів Золоте та Петрівське можливе лише одночасно та лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

Під час марафону президент повідомив, що домовлено про відведення сил у трьох пунктах: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському після дотримання семиденного режиму тиші. У Станиці Луганській режим тиші був дотриманий, тому почалося розведення військ.

«У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми розводитимемо дві ланки – Петрівське та Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське, або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил, – Главком) у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли», – наголосив президент.

Зазначимо, що марафон триває вже п'ять годин.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

На пресмарафон були акредитовані понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.