Зеленський розказав про своє найбільше розчарування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Президент: Моє головне розчарування – це люди з політичного середовища

Президент Володимир Зеленський заявив, що його найбільше розчарування – це люди з політичного середовища. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Про головну мою помилку я зможу сказати, коли пройде мій президентський строк. Моє головне розчарування – це люди з політичного середовища, які були начебто чесні. Сам формат їхньої поведінки – «говорю одне, роблю інше», - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що краще набирати людей не з політики.

«Люди не з політики будуть робити помилки, але ви не будете в них розчаровані. Тому що помилку виправити можна. А таких людей, яких я бачу, виправити не можна», - резюмував Зеленський.

Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.