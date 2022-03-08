Зеленський прокоментував третій раунд переговорів з Росією

Пезидент наголосив, що кожен день боротьби та спротиву «створюють для України кращі умови та сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє в мирі»

Президент Володимир Зеленський прокоментував третій раунд переговорів української та російської делегацій. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

У новому зверненні глава держави наголосив, що кожен день боротьби та спротиву «створюють для України кращі умови та сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє в мирі».

«Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати – третій і фінальний. Але ми реалісти. Тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. До миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву, створюють для нас кращі умови. Сильну позицію. Щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі. Після цієї війни», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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