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    Зеленський прокоментував третій раунд переговорів з Росією

    Зеленський про переговори з Росією: Кожен день боротьби створює для України кращі умови - Зеленський прокоментував третій раунд переговорів з Росією
    Зеленський про переговори з Росією: Кожен день боротьби створює для України кращі умови
    фото з відкритих джерел

    Пезидент наголосив, що кожен день боротьби та спротиву «створюють для України кращі умови та сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє в мирі»

    Президент Володимир Зеленський прокоментував третій раунд переговорів української та російської делегацій. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    У новому зверненні глава держави наголосив, що кожен день боротьби та спротиву «створюють для України кращі умови та сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє в мирі».

    «Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати – третій і фінальний. Але ми реалісти. Тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. До миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву, створюють для нас кращі умови. Сильну позицію. Щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі. Після цієї війни», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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    Теги: Харків РНБО війна Володимир Зеленський президент
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    Зеленський прокоментував третій раунд переговорів з Росією