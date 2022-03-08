Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу

Зеленський підписав указ про відкликання українських миротворців

Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook.

«Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!», – написав Сибіга.

Він також опублікував Указ президента про відкликання українських миротворців.

Указ ухвалено «у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави».

«Постановляю:

Відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться у підписаному президентом документі.

Починаючи з 1992 року, в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки взяло участь близько 45 000 українських військовослужбовців, з яких 55 загинуло. На цей час, 336 військовослужбовців Збройних Сил України виконують завдання у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах світу та районі Аб’єй, повідомляє Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

До слова, президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що перебуває в Києві і не збирається їхати.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області