Мінус 52 літака та 69 вертольотів: українська авіація нищить окупантів

Українські оборонці на 12-й день війни вдало знищують російського окупанта в небі

Командування Повітряних Сил відзвітувало про свої успіхи на 12 день війни, зазначивши, що українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі.

«12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами. Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони. Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

До слова, президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що перебуває в Києві і не збирається їхати.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області