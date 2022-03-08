  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мінус 52 літака та 69 вертольотів: українська авіація нищить окупантів

    12 доба війни, а українські сили досі ефективно знищують російського окупанта в повітрі - Мінус 52 літака та 69 вертольотів: українська авіація нищить окупантів
    12 доба війни, а українські сили досі ефективно знищують російського окупанта в повітрі
    фото з відкритих джерел

    Українські оборонці на 12-й день війни вдало знищують російського окупанта в небі

    Командування Повітряних Сил відзвітувало про свої успіхи на 12 день війни, зазначивши, що українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі.

    «12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

    Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

    Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами. Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони. Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

    До слова, президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що перебуває в Києві і не збирається їхати.

    Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області

    Читайте також: Підполковник окупантів розповів, хто давав накази бомбити українські міста (відео)
    Теги: авіація війна військові Володимир Зеленський президент озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус 52 літака та 69 вертольотів: українська авіація нищить окупантів