Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією

Глава МЗС Китаю підтвердив, що виступає за припинення бойових дій з боку Росії

Глава МЗС Китаю зазначив, що війну можна завершити лише шляхом діалогу та переговорів

Китай може стати посередником між Росією та Україною. Про це заявив глава МЗС КНР Ван Ї на пресконференції, передає CNN.

«Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для реалізації необхідного посередництва, коли це буде потрібно», – сказав він.

Водночас він не надав подробиць про те, що саме передбачає така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.

Також Ван Ї наголосив, що «дружба між Росією і Китаєм міцна як скеля» і становить важливу частину двосторонніх відносин у світі.

Глава МЗС Китаю зазначив, що «українську кризу» можна вирішити лише шляхом діалогу та переговорів. Китай, за його словами, підтримує всі зусилля, які допоможуть пом’якшити ситуацію та політично її вирішити, та виступає проти будь-яких дій, які не сприяють досягненню дипломатичного рішення, а «натомість розпалюють вогонь та загострюють ситуацію».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон закликав Китай негайно вплинути на Росію у розв'язанні війни. Зокрема, він порівняв російську агресію з Другою світовою війною. Моррісон сказав, що виникла «найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років».

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