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    Події в Україні

    РНБО закликає повідомляти про канали та чати із символом «Z» у назві

    Telegram використовує російська розвідка - РНБО закликає повідомляти про канали та чати із символом «Z» у назві
    Telegram використовує російська розвідка
    фото з відкритих джерел

    Центр протидії дезінформації збирає інформацію про небезпечні Telegram-канали

    Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян повідомляти про канали та чати у Telegram, які використовують символ «Z» у назві (у різних варіаціях). Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook .

    «Якщо ви побачили в Телеграмі канал/чат із різними інтерпретаціями використання символу «Z» («руZZкие», «время Z» тощо), повідомте про це у @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що від початку війни РФ проти України російські пропагандисти почали масово використовувати новостворені Telegram-канали/чати із символом «Z» у назві (у різних варіаціях). У Центрі зазначають, що причина такого зростання – популярність Telegram в Україні та РФ, а також відсутність реальних можливостей його блокування.

    Значну частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій російських збройних сил, а окремі з них – російські військові кореспонденти. Telegram також використовує російська розвідка для відслідковування техніки ЗСУ та коригування ракетно-артилерійського вогню прихильниками «русского мира».

    Нагадаємо, управління держохорони просить не поширювати інформацію про вибухи в соцмережах.

    Теги: розвідка ЗСУ РНБО військові Facebook Telegram
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    РНБО закликає повідомляти про канали та чати із символом «Z» у назві