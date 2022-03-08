Байден провів відеоконференцію з Джонсоном, Шольцом та Макроном

Глави США, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорювали війну в Україні 90 хвилин

Президент Байден провів сьогодні 90-хвилинну відеоконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє пресслужба президента США.

«Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні контакти з президентами України та Росії», – йдеться в заяві Білого дому.

Також, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії з огляду на те, що Кремль продовжує війну проти України, жертвами якої є велика кількість цивільного населення.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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