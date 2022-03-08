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    Байден провів відеоконференцію з Джонсоном, Шольцом та Макроном

    Байден провів нараду з Макроном, Шольцем та Джонсоном - Байден провів відеоконференцію з Джонсоном, Шольцом та Макроном
    Байден провів нараду з Макроном, Шольцем та Джонсоном
    фото з відкритих джерел

    Глави США, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорювали війну в Україні 90 хвилин

    Президент Байден провів сьогодні 90-хвилинну відеоконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє пресслужба президента США.

    «Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні контакти з президентами України та Росії», – йдеться в заяві Білого дому.

    Також, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії з огляду на те, що Кремль продовжує війну проти України, жертвами якої є велика кількість цивільного населення.

    Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

    Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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    Теги: Білорусь МВФ Польща США президент
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    Байден провів відеоконференцію з Джонсоном, Шольцом та Макроном